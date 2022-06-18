CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet takması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Üye Katılım Törenleri" etkinliğinde konuştu.
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Halktan daha güçlü bir kuvvet yoktur' - Son Dakika
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