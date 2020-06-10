Kılıçdaroğlu: "Hangi baskı gelirse gelsin CHP'nin geri adım atacak yapısı yoktur"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısında konuştu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:57 Kaynak: AA
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