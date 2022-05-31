Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk

31.05.2022 16:55
Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk

Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurdukCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş.

Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili, "Birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Siz kimsiniz? Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız biz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 1 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili verilen mahkeme kararına ilişkin "Hiçbir gücün karşısında, hiçbir adaletsizliğin karşısında asla diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Çünkü biz; bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürlüğüne kapı aralayan insanlarız. Çünkü biz; Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan insanlarız, ülkemizi seven insanlarız. İnadına barış, kucaklaşma diyeceğiz. Çünkü biz; herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan insanlarız. Biz bölen değil, beraber olmayı düşleyen insanlarız. Bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak, kavga istiyorlar ancak inadına barış diyeceğiz" dedi.

'DEMOKRASİYE İNANMAYANLARI SANDIK YOLUYLA GÖNDERECEĞİZ'Demokrasiye, adalete  inanmayanları sandık yoluyla göndereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin bize sağladığı bütün imkanları kullanacağız. Baskı mı kuruyorlar? Göğsümüzü açacağız, yasak mı getiriyorlar, yasağa karşı yürüyeceğiz. Sanattan kültürden mi korkuyorlar? Sanatı ve kültürü yücelteceğiz. Devlet tek merkezden de yönetilmez, o yüzden yerel yönetimler vardır, bağımsız kurumlar vardır. Liyakati ve adaleti büyütmek zorundasınız. Devlet, halk egemenliğine dayanmak zorundadır. Devleti yönetenler şeffaf değilse o devlette yolsuzluk vardır" diye konuştu.'ONLARIN HAKKINI BİZ SAVUNACAĞIZ'Daha sonra Van ziyaretlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Van'da bir tek belediye başkanımız bile yok ama olsun. Eğer oradan yeteri kadar oy alamadıysak kabahat bizde. Vanlıların sofrasına oturmamız lazım, konuşmamız, dertleşmemiz lazım. Çok güzel bir ilgi vardı. Gittiğimiz her yerde kayyumdan şikayet ediyorlardı. Kayyumdan şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız. Bölgede bir eve gittik. Selahattin Demirtaş çok seviliyor. Haksız, adaletsiz uygulamalardan çok şikayet ediliyor. Bize oy versin vermesin. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa insani görevimizdir. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. Osman Kavala'nın da, Selahattin Demirtaş'ın da, darbeci diye alınan Harp Okulu öğrencilerinin haklarını savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız. Onların hakkını biz savunacağız" ifadelerini kullandı.'HİÇBİR CHP'Lİ YÖNETİCİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'Partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bugün hukuksuz kararla mahkum edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şu anda Silivri'de. Morali gayet iyi. Bir suç işlediği için değil, onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Duruşumuz, onurumuz, insanlığımız, hedefimiz bellidir. Hapse atarlar, tutuklarlar, gözaltına alırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar asla ve asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız için de yarın duruşma var. Çalışıyor, İstanbullulara hizmet ediyor. Hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar. Hala, 'Acaba Ekrem başkanı oradan nasıl alırız' arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın, hiçbir CHP'li yönetici sahipsiz değildir. Arkasında milyonlar vardır. Arkadaşlarımızın arkasındayız. Dik ve onurlu duruşları bizi mutlu eden en önemli tavırdır" dedi.'HAPİSLERDEN KORKSAYDIK SİZİN GİBİ OLURDUK'Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu arada birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Siz kimsiniz? Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız biz. Ne söylediysek sözümüzün arkasındayız. Çünkü bizim sözümüz erkek sözüdür, insan sözüdür" diye konuştu.'BEN GERÇEK ÜLKÜCÜYÜM'

Türkiye'de yabancı asker istemediklerini ve bunu söylediklerinde tepki gördüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir daha söylüyorum; bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz kardeşim. Ben Bahçeli değilim. Gitti, 'Terörle mücadelede yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir' diye tezkereye 'evet' oyu verdi. Ben öyle değilim. Ben gerçek milliyetçiyim, gerçek ülkücüyüm, gerçek vatanseverim. Ben gerçekten de ülkemi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk - Son Dakika


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