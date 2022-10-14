CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor

14.10.2022 21:29

Ağabeyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle bilinen Celal Kılıçdarooğlu karaciğer yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. CHP lideri, yoğun bakıma alınan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu görmek için Kocaeli'ye gitti. Kılıçdaroğlu kardeşini hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Entübeden çıkan Celal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. ABD ziyaretini tamamlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, soluğu Kocaeli'nin Derince ilçesinde aldı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine muhalif söylemleriyle bilinen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu Kocaeli'de hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'de hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'de hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'de hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'de hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 00:04:36. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement