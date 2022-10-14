CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle rahatsızlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Entübeden çıkan Celal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. ABD ziyaretini tamamlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, soluğu Kocaeli'nin Derince ilçesinde aldı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine muhalif söylemleriyle bilinen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi aldı.