KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ

14.10.2022 22:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu (68) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu (68) ziyaret etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu rahatsızlığıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde entübe durumundan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Celal Kılıçdaroğlu'nu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede ziyaret etti. Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 10 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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