Kılıçdaroğlu: "Hatay, Bir Tarih Kentidir"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programında konuştu.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Hatay
'da STK
temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:14 Kaynak: AA
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