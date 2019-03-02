Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hatay, Bir Tarih Kentidir"

Kılıçdaroğlu: "Hatay, Bir Tarih Kentidir"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:14 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay, Güncel
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