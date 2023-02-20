Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Belediyelerin Deprem Felaketinin Sonuçlarına Dair Sorumluluklarının Araştırılması İçin Talimat Verdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Belediyelerin Deprem Felaketinin Sonuçlarına Dair Sorumluluklarının Araştırılması İçin Talimat Verdi

20.02.2023 17:41
Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Belediyelerin Deprem Felaketinin Sonuçlarına Dair Sorumluluklarının Araştırılması İçin Talimat Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, deprem felaketinin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, deprem felaketinin yıkıma neden olduğu Hatay'da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi'nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilediği depremde 41 bin 156 yurttaş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da yerel yönetimlerin sorumlulukların araştırılması talimatı verdi.

CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi'nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarının araştıracak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Belediyelerin Deprem Felaketinin Sonuçlarına Dair Sorumluluklarının Araştırılması İçin Talimat Verdi - Son Dakika

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