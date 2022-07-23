Kılıçdaroğlu: Hatay'ın Vatan Topraklarına Katılışının 83. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın vatan topraklarına katılışının 83. yıl dönümü kutlu olsun. Yıllar süren savaşların ardından, 'Hatay benim şahsi meselem.' diyerek büyük bir diplomasi zaferi kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

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