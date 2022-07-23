Kılıçdaroğlu: Hatay'ın Vatan Topraklarına Katılışının 83. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Hatay'ın Vatan Topraklarına Katılışının 83. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

23.07.2022 22:05
Kılıçdaroğlu: Hatay'ın Vatan Topraklarına Katılışının 83. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hatay’ın vatan topraklarına katılışının 83. yıl dönümü kutlu olsun. Yıllar süren savaşların ardından, 'Hatay benim şahsi meselem' diyerek büyük bir diplomasi zaferi kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın vatan topraklarına katılışının 83. yıl dönümü kutlu olsun. Yıllar süren savaşların ardından, 'Hatay benim şahsi meselem.' diyerek büyük bir diplomasi zaferi kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Hatay'ın Vatan Topraklarına Katılışının 83. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika

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