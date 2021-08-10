Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi - Son Dakika

Türk siyasetinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. CHP'nin eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdüğü iddiaları kulislerdeki sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "Bir dönem daha aday olmalısınız" demesi de ikilinin adaylık ihtimallerini düşürdü.

MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NU GEÇTİ

Tüm bu tartışmalar gündemdeyken Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, açık uçlu Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41.7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7.7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.

AÇIK UÇLU ANKET

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Taşdemir, Temmuz'un 15'inde yaptıkları açık uçlu ankette aldıkları sonuçları canlı yayında açıkladı. "2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" şeklindeki soruya katılımcıların verdiği yanıtlar şu şekilde sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 41.7

Mansur Yavaş 14.7

Ekrem İmamoğlu 8.2

(son tartışmalar ve kendi adaylığının gündeme gelmesinden sonra)

Kemal Kılıçdaroğlu 7.7

Meral Akşener 5.9

Selahattin Demirtaş 5.4

Abdullah Gül 1.1

Ali Babacan 0.08