Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık

17.06.2022 00:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu dün (16 Haziran) Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, AKP'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki iddialar kimi basın kuruluşlarında haberleştirildi.

Kılıçdaroğlu gece saatlerinde; T24'ün "Bir Türkiye haberi: AKP'li Arınç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tokalaştı" haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."

Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık
Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık
Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık
Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Hayata Bakışımda El Sıkışmamak Yoktur. Sayın Arınç ile Tokalaştık - Son Dakika

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