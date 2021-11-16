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Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı

16.11.2021 16:32
Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı

Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.

Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'e partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin çok sorunu olduğunu ve bunları herkesin bildiğini söyledi. Sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşlarla konuşmak ve çözümler üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kayseri'ye yarın seçim varmış gibi giden 38 milletvekilimiz, vatandaşların dertlerini dinledi ve 'Üzülmeyin, meraklanmayın her birimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sizin yaşadığınız sıkıntıları açmak için mücadele edeceğiz' dedik" dedi.

'KOŞULSUZ ORTAĞISIN'Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda EYT'lilerin sorunu, 3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunduğunu söyleyerek, "Sen onu benim külahıma anlat. Saraya anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Gücün varsa, 'Bu üçü çıkmadan elimi kaldırmayacağım' dersin. O zaman derim ki, gerçekten Cumhur İttifakı içinde MHP'nin bir ağırlığı var. Yapmıyorsa müdahale ediyor, derim. Sadece salı günü bir konuşma, '3600 ek gösterge çıkmalı.' 2022'nin sonuna attı Erdoğan, 'Çıkarmayacağım' diyor. EYT'lilerin sorununu birisi 'Çözeceğim', diğeri 'Çözmeyeceğim' diyor. Nasıl bakıyorsun sen buna? 'Asgari ücret artsın.' Artsın, elinden tutan mı var? Hükümetin ortağısın. 'Ortağı değilim' diyorsun ama koşulsuz ortağısın. 'Hiçbir beklentim olmadan sonuna kadar seni destekleyeceğim' diyorsun" diye konuştu.'HUKUKLA HELALLEŞMEYİ KARIŞTIRMAMAK LAZIM'Kılıçdaroğlu, iktidara geleceklerini ancak bunun kendisine yetmediğini anlatmaya çalıştığı ve Türkiye için kaleme aldığını söylediği mektubu okudu. Mektubunda, hayatının her aşamasında kendisi için sarayların, konvoyların zerre kadar önemi bulunmadığını, evinden ve mütevazı hayatından memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ne yapayım ben tüm bunları, konvoyları, sarayları? Tüm bunların tek bir anlamı var benim için, o da ülkemizin makus talihini kırabiliyor muyum? Eğer kırabiliyorsam ben iktidar olayım. Olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Videomda söyledim, ben ülkemizde iktidar olmaktan çok, iz bırakan, başka bir miras bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra da gelecek yüz tane iktidarlar da bizim gibi bir şeyler ekleyerek yürüsün. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kimse kaygı yaşamıyorsa, işte böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum, bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta. Yaralar hala açık. Ama yapacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için yapacağız. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamayacak, yaşamamalı. Bundan daha büyük bir ödül olur mu Allah aşkına" ifadesini kullandı.'HELALLEŞECEĞİZ DOSTLARIM'Kılıçdaroğlu, helalleşmenin, 'yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek' olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk başka. Kim ne suç işlediyse, onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Onunla zaten helalleşmek imkansız. Hukuk onun hesabını soracak. Videoda da söyledim. Bir de medyada bazılarının, 'Ne güzel, muhalefet zaten kazanıyor, ne gerek vardı tüm bunlara.' demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar, bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi? Ben gelecekte, bu ülke çocuklarının, ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi? Evlatlarımız, diyorum. Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkümları ile helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak genç beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız, geçmişe baktıklarında, 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara' diyecekler. Laik, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede yaşayan çocuklarımız, birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum dostlarım, bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu."

Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı
Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesini açıkladı - Son Dakika


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