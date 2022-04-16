KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR

16.04.2022 16:04

SULTANBEYLİ'de düzenlenen Yeni üye katılım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim de kusurlarımız oldu.

SULTANBEYLİ'de düzenlenen Yeni üye katılım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim de kusurlarımız oldu. Ama yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"BİZİM HELALLEŞMEYE VE KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni bir sürecin başladığını vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sultanbeyli'yi biliyorum, 12 yılım İstanbul'da geçti. 3 evladımın hepsi İstanbul doğumlu. Yabancısı değilim. Sultanbeyli'nin CHP için zor bir ilçe olduğunun da farkındayım. Buraya çok geldim, vatandaşlarla konuştum. Aramızda bir duvar vardı. O duvarın yıkılması lazımdı. Bizim de kusurumuz var. Yeteri kadar çalışmadık, onların dertleriyle yeteri kadar dertlenmedik, onların çayını, kahvesini içmedik. Ankara'dan bize oy verin dedik. Şundan emin olunmasını isterim, yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Birbirimize bağırmaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var" dedi.

"HERKESİN İNANCI BAŞIMIN ÜSTÜNDE"

Kılıçdaroğlu, "Çok ayrıştığımızı biliyorum. Etnik kimlik, inançlar, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldı. Bunlar milleti ayrıştırdı. Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Aynı havayı mı teneffüs ediyoruz, aynı bayrağın altında mıyız hiçbir mesele yok. Hiç kimse anne babasını seçme özgürlüğüne sahip değil ama hepimiz ecdadımızla gurur duyarız. Herkesin inancı başımın üstüne, herkesin inancına saygı gösteririm. Allah ile kul arasına girme hakkımız yok. Benim onun inancını sorgulama hakkım da yok, saygı duymam gerekir ve saygı duyacağım. Başörtüsü bir dönem en büyük sorundu. Sana ne kardeşim. O evde ekmek var mı? önce onu çözeceksin" diye konuştu.

"SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK"

Aile destekleri sigortasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bunun kanunu çıkacak. Türkiye 1971 yılında bunu çıkarmayı taahhüt etmiş ama bugüne kadar çıkmamış, çıkarmıyorlar. Sen bana oy vereceksin demişler. Biz yardımı böyle yapmıyoruz. Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Beyler yardım yapıyorlar televizyon kanallarını çağırıyorlar yardım ettiklerini söylüyorlar. Ekrem başkan söz vermişti, süt vereceğiz diye. Geldi belediye başkanı oldu ve bunu dağıtmaya başladı. Bir süre sonra eleştiri geldi, hani sen süt dağıtacaksın diye. Oysa aylardır dağıtıyordu ama onlarınki gibi değil. Felsefemiz bu. Bu inanca kültüre, felsefeye inandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜRCE ELEŞTİRMEK İÇİN CHP'YE OY VERECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, önümüzdeki seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, siz adalet mi, demokrasi mi istiyorsunuz o zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz. Her gencimizin bu ülkenin büyümesinde katkısı vardır. Onlar özgürlük istiyorlar, tweet attıkları zaman başım belaya girer mi diye korkuya kapılmak istemiyorlar. Beni özgürce eleştirebilmeniz için, başıma bir şey gelmeyecektir güvencesine sahip olacağınız için oyunuzu CHP'ye vereceksiniz, rahatça eleştirebileceksiniz" diye konuştu. Törende CHP'ye yeni üye olanlar da konuşma yaptı. AK Parti'den CHP'ye geçtiğini belirten Ayşe Arayan, kürsüde kısa bir konuşma yaptı. AK Parti üye kartını da kürsüye bıraktı.

KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR
KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR
KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR
KILIÇDAROĞLU: HELALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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