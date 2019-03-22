Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Hep Beraber, Huzur İçinde Yaşayacağız (3)

Kılıçdaroğlu: Hep Beraber, Huzur İçinde Yaşayacağız (3)

3 dakika önce

STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı toplantıda hitap etti.

Kılıçdaroğlu: Hep Beraber, Huzur İçinde Yaşayacağız (3), System.String[]
STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı toplantıda hitap etti. Herkesin gönlünde adaletli Türkiye yattığını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adaletin dağıtıldığı bir Türkiye, hiç kimsenin adaletsizlikle karşı karşıya gelmediği bir Türkiye; en büyük arzumuz budur. Adalet, bir devleti var eden temel bir kurumdur. İnsanın vicdanıdır, aslında adalet. Haksızlığa uğradığı zaman bir kişi, haksızlığa uğradığı için ona sahip çıkmamız gerekendir adalet. Birisi haksızlığa uğruyorsa ona karşı hep beraber o haksızlığı gidermek için mücadele edeceğiz" diye konuştu. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının sonunda, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından Milli Mücadele Dönemi kahramanlarından 'Osman Ağa'nın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

Politika
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