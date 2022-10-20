Kılıçdaroğlu: Hep Beraber Tokat, Hep Beraber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü gezisinden bir fotoğraf paylaşarak "Hep beraber Tokat, hep beraber" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Tokat'ta yurttaşlara hitap ettiği konuşmasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında Elazığ'da yine yurttaşlara hitap ederken çekilen fotoğrafının yer aldığı gönderiyi alıntıladı ve "Hep beraber Tokat, hep beraber…" notunu düştü.