Kılıçdaroğlu: "Hep Birlikte Bu Güzel Ülkeyi Barışa ve Huzura Kavuşturacağız"
27 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Salondan detaylar Dua okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Salondan detaylar
Dua okunması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı. (1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?