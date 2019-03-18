Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hep Birlikte Bu Güzel Ülkeyi Barışa ve Huzura Kavuşturacağız"

Kılıçdaroğlu: "Hep Birlikte Bu Güzel Ülkeyi Barışa ve Huzura Kavuşturacağız"

27 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Salondan detaylar Dua okunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Salondan detaylar
Dua okunması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Çanakkale, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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