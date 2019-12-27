Kılıçdaroğlu: "Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.

Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasının Ankara'da oluşturulduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini ifade etti.

"O günkü birlik ve beraberlik ruhunu koruyacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği kutsal devlete ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını, onun izinde olduklarını göstermek için 100 yıl öncesinde yapılan karşılama töreninin birebir aynısını düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.

Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve emin ellerde olduğunu ifade edenYavaş, "O günkü birlik beraberlik ruhunu 100 yıl sonra daha da yükselterek koruyacağız. Biz bu emaneti çok daha yükseklere taşımak durumundayız. Ankaramızı, başkentimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti dünyada yarışır başkentler arasına sokmak en büyük hedefimiz olmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle "Kızılcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu" adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu daha sonra Liselerarası Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödül takdim etti.

Program, Manga grubunun konseriyle sona erdi.

Kılıçdaroğlu: Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:01 Kaynak: AA
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