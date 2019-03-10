Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Her Kararı Beraber Alacağız"

Kılıçdaroğlu: "Her Kararı Beraber Alacağız"

47 dakika önce

- Salondan ve katılımcılardan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.

- Salondan ve katılımcılardan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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