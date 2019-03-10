Kılıçdaroğlu: "Her Kararı Beraber Alacağız"
47 dakika önce
- Salondan ve katılımcılardan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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