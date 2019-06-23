Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:48 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonuçları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.
ANKARA,
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