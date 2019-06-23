Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu
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Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu

48 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonuçları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.
ANKARA,


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:48 Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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