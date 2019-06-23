Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu
Son Dakika Politika Haber

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu

45 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "'Her şey çok güzel olacak' demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "'Her şey çok güzel olacak' demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından "'Her şey çok güzel olacak demiştik' ve her şey çok güzel oldu" paylaşımında bulundu. 


- Ankara
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:51 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu CHP Genel merkezinde coşkulu anlar İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]