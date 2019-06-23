Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok güzel olacak
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Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok güzel olacak

46 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok güzel olacak, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, seçim sonucunu takip etmek için partisinin genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu, girişte mikrofon uzatan basın mensuplarına, "Sadece bir cümle kullanacağım; her şey çok güzel olacak, göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak" dedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması 

-Detaylar 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 


Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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