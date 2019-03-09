Kılıçdaroğlu: "Herkese Eşit Hizmet Götüreceksiniz"
11 dakika önce
- CHP'nin Bodrum mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma...
- CHP'nin Bodrum mitingi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma Töreni'ne katıldı, vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:46 Kaynak: AA
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