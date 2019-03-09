Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Herkese Eşit Hizmet Götüreceksiniz"

Kılıçdaroğlu: "Herkese Eşit Hizmet Götüreceksiniz"

11 dakika önce

- CHP'nin Bodrum mitingi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma...

- CHP'nin Bodrum mitingi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma Töreni'ne katıldı, vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:46 Kaynak: AA

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