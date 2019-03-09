Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız

45 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız.

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız. Eğer bayrağımızı ve vatanımızı bir kabul ediyorsak, herkesi kucaklayacağız. " açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:25 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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