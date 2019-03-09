Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız
45 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, hiç kimseyi ötekileştirmeden 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladıklarını belirterek "Bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız. Eğer bayrağımızı ve vatanımızı bir kabul ediyorsak, herkesi kucaklayacağız. " açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:25
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