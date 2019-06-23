Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de"
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:10 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (4)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz."
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