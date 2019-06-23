Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de"
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de"

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (4)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz."
Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu balkon konuşması yaptı: Demokrasi destanı yazdık Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:44:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]