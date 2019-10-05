Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'yi gerçekten de insan gibi yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur." dedi.