Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur
Son Dakika Ekonomi Haber

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur

50 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'yi gerçekten de insan gibi yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz.

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'yi gerçekten de insan gibi yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu
Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]