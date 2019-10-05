Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'yi gerçekten de insan gibi yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Türkiye'yi gerçekten de insan gibi yöneteceğiz, adaletle yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!