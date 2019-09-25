Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

"ONSUZ HAYAT ÇOK ZOR"

Müjgan Yıldırım, "Son üç hafta kemoterapi aldı. İşinin başındaydı . Savaşçıydı, bu dünyadan bir melek geçti. O kadar müstesna bir insandı. Ben 45 yıldır beni incitecek kusur arıyorum ama yok, böyle bir insan yok. Acım çok büyük. Onsuz hayat çok zor" dedi.

Tolga Yıldırım cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-Tabutun görüntüsü

-Yıldırım ile röportaj

-Cenazeden görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü

-Helallik alınması

-Cenaze namazından görüntüler

-Tabutun taşınması

-Detaylar

- İstanbul