Kılıçdaroğlu: "Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini...

6 saat önce

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Hiç endişeniz olmasın yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini...

Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:13 Kaynak: AA
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