Kılıçdaroğlu: "Hiç Kimse Dönüp de Bir Başkasına 'Senden Daha Vatanseverim' Diyemez"
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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