Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hiç Kimsenin Önünde Diz Çökmeyen Bir Seymen Geleneği Var Bu Topraklarda"

Kılıçdaroğlu: "Hiç Kimsenin Önünde Diz Çökmeyen Bir Seymen Geleneği Var Bu Topraklarda"

1 saat önce

- Seymenlerin gösterisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

- Seymenlerin gösterisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:18 Kaynak: AA

Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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