Kılıçdaroğlu: "Hiç Kimsenin Önünde Diz Çökmeyen Bir Seymen Geleneği Var Bu Topraklarda"
1 saat önce
- Seymenlerin gösterisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
- Seymenlerin gösterisi CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara
Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:18 Kaynak: AA
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