Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

31.05.2022 14:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Biz hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 muhalefet partisi liderinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiğini anımsattı.

Toplantının ardından yapılan açıklamaya değinen Kılıçdaroğlu, kurulmasına karar verdikleri Seçim Güvenliği Komisyonunun ayrıntılarını 6 Haziran Pazartesi günü, Kurumsal Reformlar Komisyonunun ayrıntılarını 13 Temmuz Pazartesi günü açıklayacaklarını belirtti.

Cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun infaz işlemleri için Silivri Cezaevine gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle konuştuk, morali gayet iyi çünkü biliyor ki bir suç işlediği için değil, onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Ne derlerse desinler, duruşumuz, onurumuz, insanlığımız, hedefimiz, ne için çalıştığımız bellidir. Hapse atarlar, tutuklarlar, gözaltına alırlar, ne yaparlarsa yapsınlar asla ve asla onurumuzdan ödün vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Hiçbir CHP'li yönetici sahipsiz değildir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yarın duruşması olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Çalışıyor, üretiyor, İstanbullulara hizmet ediyor. Hazmedemiyorlar, hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar. Hala 'Acaba Ekrem Başkan'ı oradan nasıl alırız' arayışı içindeler. Hiçbir CHP'li yönetici sahipsiz değildir, arkasında milyonlar vardır." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun sürdürdüğü 1,2 milyar avroluk metro yatırımlarının durdurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yaptığı çalışmaları anlattı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 85 noktada kronikleşen su baskınları sorununu da çözdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları hazmedemiyorlar, hazmedemedikleri için de 'Acaba Ekrem Başkan'ın nasıl, hangi formülle oradan alırız, oraya birisini tayin ederiz?' Bu arayışa girmek vatana, demokrasiye, millete ihanettir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim seçti? Saray mı seçti? Uyuşturucu baronları mı seçti? İnsan kaçakçıları mı seçti? Halk seçti. Halkın iradesine saygı göstereceksiniz, milletin iradesine saygı göstereceksiniz."

"Sözümüzün arkasındayız çünkü bizim sözümüz erkek sözüdür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısındaki konuşmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Birileri beni de hapisle tehdit ediyormuş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Biz hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Biz sizin gibi değiliz. Sözümüzün arkasındayız çünkü bizim sözümüz erkek sözüdür, insan sözüdür." dedi.

Yabancı asker ve NATO konusunda yaptığı paylaşımın eleştirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz. Ben Bahçeli değilim. Gitti tezkereye oy verdi, 'terörle mücadelede yabancı askerler davet edilsin' diye oy verdi. Ben öyle değilim. Ben gerçek milliyetçiyim, gerçek ülkücüyüm, gerçek vatanseverim." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

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Kaynak: AA

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