Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı" - İZMİR
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı' - İZMİR - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı" - İZMİR

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı - İZMİR

Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:53 Kaynak: AA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erdoğan'ı karşıladı
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