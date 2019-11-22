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Kılıçdaroğlu: "Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı" - İZMİR
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:53 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oturması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı.
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