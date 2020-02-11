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Kılıçdaroğlu: "Hiçbir komşumuzla kavga etmek istemiyoruz"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:41 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
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