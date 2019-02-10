Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hoşgörülü ve Halka Saygılı Kentler Birinci Maddemiz Bu"

Kılıçdaroğlu: "Hoşgörülü ve Halka Saygılı Kentler Birinci Maddemiz Bu"

1 saat önce

- CHP Aday Tanıtım Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- CHP Aday Tanıtım Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(11)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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