Kılıçdaroğlu: "Huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz"
12.03.2021 17:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmetli'de yaptığı esnaf ziyareti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi Yaşlı bir kadının Kılıçdaroğlu'nu alnından öpmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ahmetli İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşma...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmetli'de yaptığı esnaf ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi
Yaşlı bir kadının Kılıçdaroğlu'nu alnından öpmesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ahmetli İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşma MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Manisa'nın Ahmetli ilçesini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önce esnaf ziyaretileri yapan CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı'na geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen partililer hitaben bir konuşma yaptı.
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