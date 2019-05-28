Kılıçdaroğlu: "İç borç miktarı 653 milyar lira"
1 saat önce
- Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:59 Kaynak: AA
- Salondan detaylar CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)
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