Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi

08.04.2022 13:45
Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu istediği halde reddedildiğini duyurduğu Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, ''Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur'' denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de artan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurmuştu.

Saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu binası önüne giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılar açılmadı. Kapının önünde Kılıçdaroğlu'nu karşılayan özel güvenlik görevlisi, "Randevunuz olmadığı için içeri alamayacağım sayın genel başkanım" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Randevu için telefon ettim. Randevu verilmedi" cevabını verdi.

''TARIM BAKANI KİRİŞÇİ İLE GÖRÜŞMENİZ DAHA UYGUN OLUR''

Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasının ardından Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi

Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

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Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım

Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi - Son Dakika


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