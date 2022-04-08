Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de artan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurmuştu.

Saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu binası önüne giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılar açılmadı. Kapının önünde Kılıçdaroğlu'nu karşılayan özel güvenlik görevlisi, "Randevunuz olmadığı için içeri alamayacağım sayın genel başkanım" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Randevu için telefon ettim. Randevu verilmedi" cevabını verdi.

''TARIM BAKANI KİRİŞÇİ İLE GÖRÜŞMENİZ DAHA UYGUN OLUR''

Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasının ardından Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi.

Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.