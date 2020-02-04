Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: '(İdlib) Bu terör örgütlerine silahları kim veriyor' - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "(İdlib) Bu terör örgütlerine silahları kim veriyor"
7 saat önce
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 Kaynak: AA
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (9)
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim "Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı