Kılıçdaroğlu: "(İdlib şehitleri) Çok üzgünüm" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(İdlib şehitleri) Çok üzgünüm' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(İdlib şehitleri) Çok üzgünüm"

6 saat önce

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplantı yapacak.

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplantı yapacak. Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu: (İdlib şehitleri) Çok üzgünüm

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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Son Dakika

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