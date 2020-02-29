Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: '(İdlib şehitleri) Çok üzgünüm' - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "(İdlib şehitleri) Çok üzgünüm"
6 saat önce
CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplantı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:18 Kaynak: AA
CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplantı yapacak. Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu.
Son Dakika Kılıçdaroğlu'nun 33 şehit verdiğimiz saldırının haberini aldığı anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kılıçdaroğlu da kameralar karşısına geçti TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı