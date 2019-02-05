Kılıçdaroğlu: "İhlaszedeler Tam 18 Yıldır Bir Hak Arayışında"
40 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (9)
"İhlaszedeler kaç yıldır uğraşıyorlar. Tam 18 yıldır bir hak arayışında."
"18 yıl geçmiş aradan, 9 ay sonra zamanaşımına uğrayacak. 9 ay sonra eğer alınamazsa bu para artık bundan sonra Ören Ailesinin keyfine diyecek hiçbir şey yoktur. 70 bin kişinin günahı kimin boynuna"
"Kanun teklifini getiriyoruz. Bugün kanun teklifimiz geliyor"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:47 Kaynak: AA
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