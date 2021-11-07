Üye Girişi
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları - Son Dakika

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları

07.11.2021 20:59
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı davetliler kutlamalara katıldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, konser salonu girişindeki "Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler" adlı sergiyi gezdikten sonra kutlamaların yapıldığı salona geçti.

Kutlamalar, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan bazı vatandaşların bağımsızlıklarının 30. yılını kutladıkları mesajlar içeren video gösterimi ile başladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının önemli bir sanata sahip olduğunu, sanatın değişik alanlarında önemli eserler ürettiğini söyledi.

Sanatın 20. yüzyıldan itibaren yumuşak güç olarak tanımlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir resim, bir sinema filmi, bir öykü, bir roman, bir karikatür milyonları etkileyebiliyor. Dolayısıyla sanatın özellikle 21. yüzyılda iletişimin çok geliştiği bir çağda olağanüstü bir önemi var. Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk dünyası olarak geliştirebilirsek, daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının entelektüellerinin zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türk dünyasının olağanüstü sanat eserlerine sahip olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla bu eserleri kendi Türk dünyamız olarak kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız ve anlatmalıyız. Bu, bunun belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. Altı büyük Türk devleti bir araya gelip gücünü ortaklaştırdığı zaman emin olun, dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı hep beraber atmış oluruz." dedi.

"En büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Türk dünyasını ziyaret ettiğini ifade ederek, bu ülkelerden pek çok öğrencinin Türkiye'ye gelerek eğitim gördüğünü söyledi.

Altı Türk Cumhuriyeti'nin ortak değerlerinin sanat yoluyla öğretildiği bir programın yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akşener, şunları kaydetti:

"İnşallah bu 6 cumhuriyetin, yarının dünyasında hoyratça kullanılan ve sonunun geldiğinden endişe edilen bu dünyanın, o bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabileceğimiz günler gelir. Çünkü bizim medeniyetimiz, ta Kırgızistan'dan Tanrı Dağları'ndan Gavur Dağları'na kadar, Kaz Dağları'na kadar gezin, dolaşın; her bir Türkmen obasından insanlarla konuşun. En büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir, fazlası değil. İklim krizi konusunu bugün gerçekten endişeyle tartıştığı ve ama insan hoyratlığı, Batı hoyratlığı nedeniyle bu hale gelmiş bu gezegeni, medeniyetimizin bu dünyanın da çıkış noktası olabileceğini sanat yoluyla inşallah herkese duyurmasını diliyorum."

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul'un Türk dünyasının en büyük kenti ve göz bebeği olduğunu söyledi.

Sanat etkinliklerinin aynı zamanda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası ile eş zamanlı yapılmasının ayrı bir değer taşıdığını kaydeden İmamoğlu, "Atatürk, bir mensubu olmakla gurur duyduğu Türk dünyasının bağımsızlığına her zaman çok büyük değer ve önem vermiştir. Atatürk, Türk dünyasında dil ve kültür birliğinin geliştirilmesini sağlamak, ortak faydalar ve ortak değerler etrafında güçlü bir buluşmayı gerçekleştirmek yolunda çok önemli bir mücadele de vermiştir. Türk dünyası içindeki manevi köprüleri sağlam tutmak gereğini her zaman önemle vurgulamıştır. Türk dünyasının zengin kültürünü yeryüzünde çok daha fazla görünür ve hissedilir yapmak çok önemli bir milli ve insani vazifedir. Bu hepimiz için öncelikli vazifelerdendir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Shaman Dans Tiyatrosu "Buluşma" adlı dans gösterisi yaptı. Kutlamalar, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan Akşener, kutlamaların yapılacağı salona girişi sırasında, basın mensuplarının İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları
Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Dünyası, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'den ayrılmıyor: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara 21:32 Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'den ayrılmıyor: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı 21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 20:48 Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor
Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı 20:39 Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu 20:22 Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu Gelin, kendi düğününde basıldı 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı 18:27 Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı

Son Dakika Haberleri
21:26 Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
21:24 Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi
21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı
20:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil
20:38 Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı
20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak
20:21 Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu
20:05 Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu
20:03 Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi         
21:24
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı!         
20:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil         
20:41
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 21:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement