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Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Genç İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Genç İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da iftarın yapıldığı kafede Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammed Samet Akkaya ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen iftarın ardından Kılıçdaroğlu, dernek üyeleri ile yaklaşık yarım saat süren sohbet gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, sohbetin ardından kafeden ayrıldı.
Dernek Başkanı Samet Akkaya, iftar ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da AK Parti'liler ile sahurda bir araya geldiklerini belirterek "Bugün ise Kılıçdaroğlu ile iftar yemeğinde buluştuk. İmam hatipliler olarak yarınlarımızın birlik ve beraberlik temeli üzerine atılmasını istiyor, 82 milyonun bir, beraber ve huzur içerisinde yaşaması, gençlerimizin yarınlara umut dolu bakabilmesi için çabalıyoruz. İnşallah muvaffak olacağımıza eminiz. Şimdiden Türkiye'mizi kardeşlik ve umut dolu yarınların beklediği müjdesini verebiliriz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
Ankara, Genç, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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