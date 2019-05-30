Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

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Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!