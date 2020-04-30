Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü. İmam hatiplilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, imam hatipliler hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Her toplumun değerleri vardır. Dini değerler çok önemlidir, bu değerleri topluma yetkin kişilerin aktarması gerekiyor. İmam Hatiplerin Cumhuriyet tarihinde de günümüzde de büyük bir önemi vardır" diye cevap verdi.

'YENİ VE TEMİZ BİR SİYASET ANLAYIŞI GETİRİYORUZ'

"Belediye başkanları, görev yaptıkları yerlerde hiçbir ayrım yaptı mı? Bunlar AK Parti 'li, bunlar MHP 'li, bunlar Saadet Partili, bunlar bana oy vermedi, ben bunlara hizmet götürmeyeyim diye bir ayrıştırıcı kararları oldu mu?" diye soran Kılıçdaroğlu, bu çizgide devam ettikleri ve yolsuzluğa bulaşmadıkları sürece yollarına devam edeceklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Türkiye 'ye yeni ve temiz bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini belirterek, iktidar olduklarında parlamentoya sunacakları ilk kanunun 'Siyasi Ahlak Kanunu' olacağını söyledi.

'İSLAM DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇMALISINIZ'

İmam Hatiplilere seslenen Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasında bir çığır açmanız lazım, yeni bir felsefe yeni bir anlayış ortaya koymanız lazım. İnsanları birbirine düşüren kin, nefref ve öfkeyle, intikam duygusuyla yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Son günlerde gündeme gelen bazı konular hakkında görüşlerini ve düşüncelerini dinledik. Kendisine teşekkür ediyor, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberlik ruhuyla, Allah'ın da yardımıyla tüm musibetlerin üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.