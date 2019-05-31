Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, imam hatiplilerle iftar yaptı.
Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç
İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.
İftara, Ankara
İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir
de katıldı.
Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.
CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi
Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü
Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı!