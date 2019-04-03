Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi Gerekiyor

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi Gerekiyor

28 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi Gerekiyor, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan açıklama yaptı. İstanbul halkının tercihini yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:31 Kaynak: DHA

Politika
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