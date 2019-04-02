Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti

10 dakika önce

- CHP Genel Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve...

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti, System.String[]
- CHP Genel Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti. Kabule Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:39 Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın! İstanbul'da 5 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]