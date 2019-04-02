Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti

- CHP Genel Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve...

- CHP Genel Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti. Kabule Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.

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