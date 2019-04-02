Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı Kabul Etti
10 dakika önce
- CHP Genel Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve...
- CHP Genel Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Kabulden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti. Kabule Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:39 Kaynak: AA
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