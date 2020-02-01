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Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"
11 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:22 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu: "Bugün Kale ilçesindeyiz. Sayın Başkan özellikle kırsal kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"
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