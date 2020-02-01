Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"

11 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: "Bugün Kale ilçesindeyiz. Sayın Başkan özellikle kırsal kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız"

Kılıçdaroğlu: İnşallah bundan sonra bir daha buna benzer felaketleri yaşamayız

Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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