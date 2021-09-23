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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması

23.09.2021 11:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum, Rizeli çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız bu kanun teklifini Meclis'ten beraber geçirelim, hatta istiyorsanız bu kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi değil, onlar versinler, biz destekleyelim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum, Rizeli çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız bu kanun teklifini Meclis'ten beraber geçirelim, hatta istiyorsanız bu kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi değil, onlar versinler, biz destekleyelim." dedi.

Rize'de çeşitli programlara katılmak için hava yolu ile Trabzon'a gelen Kılıçdaroğlu'nu partililer horon ekibi ile karşıladı. Kara yolu ile Rize'ye hareket eden Kılıçdaroğlu, Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde ÇAYKUR'a ait çay alım yerinde bir araya geldiği üreticilerin taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, "Rize" denilince akla doğal olarak çay geldiğini belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Rizeli ile karşılaştığınızda ortak sorununuz çay olur. Burada da çay sorunu var, üreticilerin sorunları var." diye konuştu.

Çay üreticisi kadınlarla görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, çay toplama, çay fidanlarının bakımı konusunda en büyük emeği Rizeli kadınların harcadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, Rizeli çay üreticisi kadınların dertleri olduğunu savunarak fiyatlardan memnun olmadıklarını ve fiyatların yükseltilmesini istediklerini kendisine ilettiklerini söyledi.

Üreticilerin, "Bizi özel sektöre mahkum etmeyin, ektiğimiz ürünün, topladığımız ürünün, biçtiğimiz ürünün hakkını almak istiyoruz, alın terimizin karşılığını almaz istiyoruz, emeklerimizin boşa gitmesini istemiyoruz." dediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, var olan yapıdan müthiş bir rahatsızlık olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, bu rahatsızlığın giderilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırlayarak parlamentoya verdiklerini aktararak "Buradan bütün partilere açık ve net çağrı yapıyorum, Rizeli çay üreticisinin sorununu çözmek istiyorsanız bu kanun teklifini Meclis'ten beraber geçirelim, hatta istiyorsanız bu kanun teklifini CHP değil, onlar versinler, biz destekleyelim. Bunun tamamı yapılabilir ve Rize'nin bu sorunu aşılabilir, çözülebilir." dedi.

Üreticilerin, sorunların çözümü noktasında kendilerinin ne yapacağını da sorduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Taban fiyat belirlensin ve taban fiyatın altında bir alım yapılmasın, özel sektör tarafından da yapılmasın çünkü taban fiyat adı üstünde tavan değil, taban fiyat. Taban fiyat makul bir karı içeren bir fiyattır. Bu fiyatın altında eğer özel sektöre satmaya mahkum ediliyorsa çay üreticisi, alın teri çalınıyor demektir, bunun önüne geçmek lazım ve dolayısıyla bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çaba harcıyoruz, Rizelilerin haklarını savunuyoruz, o üreticilerin haklarını savunuyoruz. Adım gibi biliyorum Rize'de üreticilerin büyük bir kısmı öteden beri iktidar partisine destek veriyor ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri birilerine peşkeş çekiliyor. Biz alın terine değer veren bir partiyiz, emeğe değer veren bir partiyiz, herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini, herkesin alın teri dökmesini ve alın terinin karşılığını almasını isteyen bir partiyiz. Dolayısıyla buradaki soruna el koyduk."

Kılıçdaroğlu, Rizeli kadınlara söz verdiğini belirterek "Kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur, inşallah iktidar olacağız, Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız, kaçak çayları yakalayacağım, Rize meydanında yakacağım, bunu söyledim. Hiç kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan söz ettiysem, hukuktan söz ettiysem, adaletten söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları yakalayıp Rize meydanında yakmak da benim boynumun borcu olacak." diye konuştu.

Çay alım alanında incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti, bölgedeki mezarlıkta da dua etti.

"Kesinlikle bir değişim olacak ama değişimin dinamosunu gençler oluşturacak"

Kılıçdaroğlu, gençlerin değişim istediğini aktararak şunları kaydetti:

"Kesinlikle bir değişim olacak ama değişimin dinamosunu gençler oluşturacak. Gençler değişim istiyor, değişimi birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Gerçekten de 19, 20 yıldır iktidarda olanlar eğer hala yurt sorununu çözememişlerse onların derhal yolcu edilmesi lazım. Onu yolcu edeceğiz ve en geç 1 yıl içinde hiçbir çocuk Türkiye'nin neresine giderse gitsin 'Acaba yurt sorunu var mı?' diye bir sorunla karşılaşmayacak, herkes yurdunda, annenin, babanın gözü de arkada kalmayacak."

İkişer ve üçer kişilik yurtlarda sıcak ve soğuk su olacağını, internet sorunu bulunmayacağını, gençlerin internete erişiminin ücretsiz sunulacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gençler dünya ile konuşacak, dünya ile haberleşecek, dünyadaki bütün olayları rahatlıkla izleyecekler. Size özgürlük alanını vereceğim, söz veriyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, tulum çalan genci de bir süre dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İktidar, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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