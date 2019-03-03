Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler
27 dakika önce
CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.
CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:20
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