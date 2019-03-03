Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler

Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler

27 dakika önce

CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: İnsanları soğan kuyruğuna mahkum ettiler, System.String[]
CHP'nin yönetim anlayışında israfın olmadığını, harcamaları tasarruf içinde yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her istediğini yapan iktidarın 17 yılın sonunda insanları soğan kuyruğuna mahkum ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:20 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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