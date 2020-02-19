Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürerken çıkışta açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:47 Kaynak: DHA
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