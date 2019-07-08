Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü

9 dakika önce

Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Güncel
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